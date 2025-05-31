Уряд Великої Британії інвестує £1,5 млрд у житло для військових

Про це повідомляє агенція Reuters.

Уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових £1,5 млрд (приблизно $2 млрд) для поліпшення житлових умов військовослужбовців. Ці кошти будуть використані для термінового ремонту, що включає заміну котлів, усунення проблем з вологістю та пліснявою, а також для будівництва нового житла для родин військових. Про це повідомила агенція Reuters.

Це рішення є частиною Стратегічного оборонного огляду, який планується опублікувати найближчим часом і охоплює десятирічний період.

Міністр оборони Джон Гілі підкреслив, що багато військових родин тривалий час проживали в неприйнятних умовах, і уряд вживає рішучих заходів для виправлення цієї ситуації. Загальні витрати на житло для військових до 2029 року перевищать £7 млрд.

У грудні 2024 року парламентський Комітет з оборони оприлюднив звіт, в якому умови проживання військових були охарактеризовані як “шокуючі”, що може призводити до звільнення персоналу зі служби.

Крім того, у грудні 2024 року уряд викупив 36 347 військових будинків, які були продані в 1996 році. Цей крок має на меті покращити житлові умови для військових родин та заощадити мільярди фунтів для платників податків. Завдяки цьому вдасться уникнути щорічних витрат на оренду в розмірі £230 млн і сприятиме розвитку нових житлових проєктів для військових.

Ці заходи є частиною більш широкої стратегії уряду, спрямованої на підвищення обороноздатності країни та забезпечення гідних умов для тих, хто служить у збройних силах.