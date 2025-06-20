Великобританія ухвалила закон про допоміжне завершення життя для невиліковно хворих

Про це британський суспільний мовник BBC.

Депутати Палати громад Великої Британії ухвалили важливий законопроєкт, який надає право невиліковно хворим дорослим в Англії та Уельсі завершити своє життя за допомогою медичних процедур. Це рішення стало результатом голосування, в якому взяли участь 314 депутатів, тоді як 291 висловився проти. Про це повідомляє британський суспільний мовник BBC.

Голосування відбулося після емоційних дебатів, під час яких парламентарі ділилися особистими історіями про втрати близьких. Законопроєкт тепер передано до Палати лордів для подальшого розгляду, що може зайняти кілька місяців. Якщо закон буде остаточно ухвалено, міністри матимуть до чотирьох років для впровадження необхідних заходів, що дозволить надавати допомогу тяжкохворим приблизно у 2029 році.

Прем’єр-міністр сер Кір Стармер висловив підтримку цій ініціативі, тоді як лідер консерваторів Кемі Баденох та міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг проголосували проти. Депутатка від Лейбористської партії Кім Ледбітер, яка ініціювала законопроєкт, в інтерв’ю BBC після голосування поділилася своїми емоціями, зазначивши, що вона “на сьомому небі від щастя”.

“Я знаю, що це означає для невиліковно хворих людей та їхніх близьких.”

Вона також підкреслила, що цей тиждень був особливо емоційним, оскільки минуло дев’ять років з моменту вбивства її сестри Джо Кокс, яка також була депутаткою від Лейбористської партії.

“Джо колись казала, якщо хороші люди не вийдуть вперед і не прийдуть у політику, то що ми отримаємо? І хоча дехто з нас часом почувається тут зовсім недоречно, ми тут, щоб щось змінити, і ми тут, щоб зробити позитивні зміни, яких нас просить суспільство.”

Якщо законопроєкт буде остаточно ухвалено, Велика Британія приєднається до країн, таких як Австралія, Канада та окремі штати США, де асистований суїцид вже дозволено. Прихильники цього закону вважають, що він забезпечить гідність і співчуття для людей з невиліковними хворобами, тоді як противники висловлюють побоювання, що вразливі особи можуть опинитися під тиском і бути змушеними до такого рішення.