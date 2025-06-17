Велика Британія вводить нові санкції проти Росії у 2025 році

Про це повідомляється на сайті британського уряду британського урядуН

17 червня 2025 року Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти Російської Федерації. У новому санкційному списку опинилися 10 осіб та 20 суден, про що повідомляється на офіційному сайті уряду Великої Британії.

Ці обмеження стосуються чотирьох фізичних осіб, шести юридичних осіб та 20 кораблів, серед яких є нафтові танкери, компанії, що працюють у морській галузі, а також постачальники електроніки до Росії.

Основною метою нових санкцій є покарання тих, хто причетний до дестабілізації, підриву або загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Під обмеження також потрапляють особи та компанії, які отримують вигоду від співпраці з російським урядом або підтримують його дії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 2300 фізичних та юридичних осіб, а також кораблів.

Крім того, стало відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує оголосити про нові санкції, оскільки союзники прагнуть змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Ці санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом «Північний потік».

Один з високопосадовців ЄС, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що Євросоюз близький до узгодження 18-го пакету санкцій, хоча технічна робота над документом ще триває.