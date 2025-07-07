Великобританія вводить нові санкції проти Росії за використання хімічної зброї

Про це йдеться на сайті британського уряду

7 липня 2025 року уряд Великої Британії оголосив про введення нових санкцій проти Росії у відповідь на використання хімічної зброї під час війни в Україні. Цю інформацію було опубліковано на офіційному сайті британського уряду.

До списку осіб, проти яких запроваджено санкції, увійшли:

Російський Науково-дослідний інститут прикладної хімії;

Генерал-майор Олексій Ртищев, начальник російських військ радіаційного, біологічного та хімічного захисту;

Андрій Марченко, заступник начальника військ РХБЗ.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до Великої Британії та заморожування активів зазначених осіб. Причиною для таких заходів стало їхнє причетність до використання хімічної зброї.

Ці санкції стали продовженням дій британського уряду, який вперше запровадив обмеження проти Росії за аналогічні порушення у жовтні минулого року.

У жовтневому матеріалі France24 йшлося про хімічну зброю, яку Росія використовує у війні проти України, зокрема про хлорпікрин – газ, що викликає сльозотечу та задуху, використання якого заборонено міжнародними угодами.

Цікаво, що під час Першої світової війни, у 1916 році, Росія стала першою країною, яка застосувала хлорпікрин серед учасників конфлікту, після чого його використали Франція та Німеччина. Цей газ використовувався для того, щоб змусити ворога зняти протигази, як зазначив Роб Чілкотт, керівник відділу токсикології Університету Гартфордшира.

Після хлорпікрину на солдатів почали застосовувати іприт, ще більш небезпечну хімічну зброю.

Генеральний штаб Збройних Сил України підкреслює, що використання хімічної зброї Росією є грубим порушенням міжнародних норм ведення війни, а також ігноруванням зобов’язань, закріплених у Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.