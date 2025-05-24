Розслідування підпалів будинків прем'єр-міністра Кіра Стармера в Лондоні

Про це пише Financial Times з посиланням на високопоставлених чиновників британського уряду.

Служба безпеки Великої Британії розпочала розслідування, яке стосується можливого залучення Росії до організації підпалів нерухомості, пов’язаної з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Ці інциденти сталися на початку травня, і про це повідомляють високопоставлені представники британського уряду.

У рамках розслідування вже затримано двох українців – Романа Лавриновича та Петра Починка, а також румунського громадянина Станіслава Карпюка. Британська поліція зазначила, що затримані могли діяти у змові з іншими невідомими особами, серед яких, за однією з версій, можуть бути вербувальники з російської розвідки.

Деталі підпалів у Лондоні

Перший підпал стався 8 травня близько 3:00 ранку, коли пожежники отримали виклик про загоряння автомобіля на вулиці, де розташований будинок прем’єр-міністра в Кентиш-Тауні. Наступний інцидент стався 11 травня після 3:00 ранку, коли екстрені служби виїхали на пожежу біля вхідних дверей будинку в сусідньому Іслінгтоні, який також пов’язаний з прем’єром.

Третій випадок стався 12 травня о 1:11 ночі в Кентиш-Тауні. Пожежу вдалося локалізувати приблизно за 20 хвилин. Хоча внаслідок цих підпалів ніхто не постраждав, було пошкоджено вхідні двері одного з будинків. Розслідування проводить контртерористичний підрозділ лондонської поліції, оскільки злочини пов’язані з публічною особою високого рівня.

Реакція уряду та подальші кроки

Прем’єр-міністр Кір Стармер охарактеризував підпали як «напад на всіх нас, на демократію і цінності, які ми захищаємо». Лідери Палати громад, зокрема Кемі Баденох від Консервативної партії, також засудили ці акти, назвавши їх «абсолютно неприйнятними».

21-річному українцю висунули обвинувачення у підпалі двох будинків прем’єра та автомобіля. 17 травня поліція затримала другого підозрюваного у справі про серію підпалів, пов’язаних із Кіром Стармером у Лондоні.