Велика Британія інвестує у дрони та оборонні технології після війни в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Велика Британія оголосила про намір інвестувати додаткові 2 мільярди фунтів стерлінгів у розвиток дронів, а також у новітні технології та тактики, які були вдосконалені під час війни в Україні. Цю інформацію оприлюднив британський уряд у рамках стратегічного оборонного огляду, про що повідомляє The Guardian.

Згідно з новим планом, акцент буде зроблено на дешевих ударних дронах-камікадзе, а також на дорожчих багаторазових безпілотних системах. Крім того, передбачено створення центру безпілотних технологій, який сприятиме обміну знаннями та покращенню координації між різними підрозділами збройних сил.

Міністр оборони Джон Гілі підкреслив у парламенті, що поєднання сучасних технологій, таких як дрони та штучний інтелект, з важкою технікою, включаючи танки та артилерію, зробить армію «вдесятеро смертоноснішою».

Прем’єр-міністр Кір Стармер, під час свого візиту на суднобудівний завод BAE Systems у Глазго, акцентував увагу на тому, що оборона повинна стати пріоритетом для держави, і Велика Британія повинна бути «готовою до бою».

Вплив війни в Україні на нову оборонну стратегію

Конфлікт в Україні суттєво змінив уявлення про ведення бойових дій. Обидві сторони активно використовують ударні та розвідувальні безпілотники, які здатні діяти на значних відстанях від лінії фронту. За оцінками, дрони стали причиною близько 70% втрат на полі бою.

У стратегічному огляді зазначається, що дрони стали невід’ємною частиною сухопутної війни, тому британська армія повинна інвестувати в комбінацію ударних дронів, апаратів для спостереження та засобів протидії безпілотним літальним апаратам.

Прем’єр підтвердив, що до 2027 року Велика Британія планує витрачати 2,5% свого ВВП на оборону, хоча точний термін досягнення цілі у 3% поки що не визначений.

Документ також підкреслює, що країна вперше з часів холодної війни стикається з численними прямими загрозами і повинна бути готовою не лише до конфліктів, а й до перемоги.

Ключові положення стратегічного огляду

У документі розглядається можливість повернення ядерної зброї повітряного базування через переговори зі США та НАТО щодо закупівлі винищувачів F-35A, які будуть оснащені американськими бомбами B61-12.

На розробку нових ядерних боєголовок для підводного флоту виділено £15 млрд, а також планується будівництво 12 нових атомних ударних підводних човнів у Дербі та Барроу, починаючи з 2030-х років.

Інвестиції в протиповітряну та протиракетну оборону складуть £1 млрд, а на боєприпаси буде витрачено £6 млрд протягом поточного парламентського терміну. Також планується відкриття щонайменше шести заводів зі збройного виробництва, оскільки існуючі запаси можуть вичерпатися за кілька днів у разі кризи.

Крім того, буде створена нова служба територіальної оборони, яка буде діяти за зразком армійського резерву для охорони аеропортів, об’єктів зв’язку та критичної інфраструктури у випадку надзвичайної ситуації.