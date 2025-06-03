Про це повідомляє агенція Reuters.

Російському бізнесмену Роману Абрамовичу загрожує судовий позов з боку Великої Британії через заморожені 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 3,4 мільярда доларів), які він отримав від продажу футбольного клубу “Челсі”. Ці кошти планувалося використати для допомоги жертвам війни в Україні. Про це повідомляє агенція Reuters.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Велика Британія запровадила санкції проти Абрамовича, що призвело до термінового продажу клубу Прем’єр-ліги та замороження його доходів.

Лондон наполягає на тому, щоб ці кошти були витрачені виключно на підтримку України, відповідно до загальноєвропейських вимог, які вимагають від Москви компенсувати збитки, завдані війною. Натомість Абрамович бажає більшої свободи у використанні грошей, пропонуючи їх розподілити серед усіх жертв конфлікту.

3 червня міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз та міністр закордонних справ Девід Ламмі оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що уряд готовий активізувати зусилля для забезпечення цільового використання цих коштів.

“Уряд рішуче налаштований на те, щоб кошти від продажу футбольного клубу ‘Челсі’ йшли на гуманітарні цілі в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення Росії. Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти згоди з Абрамовичем з цього питання.” – Рейчел Рівз та Девід Ламмі

Вони також підкреслили, що двері для переговорів залишаються відкритими, але додали, що уряд “повністю готовий вести справу через суд, якщо це буде потрібно”.

Раніше, у березні, агентство Reuters повідомляло, що Велика Британія розглядає можливість подання судового позову з цього питання.

Під час володіння Абрамовичем клуб “Челсі” пережив один з найуспішніших періодів у своїй історії, перш ніж у травні 2022 року його було продано консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Боелі та приватною інвестиційною компанією Clearlake Capital.

Зараз кошти від продажу залишаються замороженими на рахунку в британському банку, і їх не можна переміщувати або використовувати без ліцензії Управління з впровадження фінансових санкцій, яке відповідає за дотримання санкцій.