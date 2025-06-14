Про це пише ВВС.

У Великій Британії двоє чоловіків отримали вирок за крадіжку золотого унітазу, виготовленого з 18-каратного золота. Про це повідомляють місцеві новини.

Суд у Оксфорді засудив 40-річного головного підозрюваного до чотирьох років ув’язнення, тоді як його спільник, 39-річний чоловік, отримав два роки і три місяці позбавлення волі.

Цей золотий унітаз, відомий під назвою “Америка”, був викрадений з маєтку, де народився Вінстон Черчилль. Суддя, оголошуючи вирок, зазначив:

“America більше ніколи не бачили.”

40-річний обвинувачений, ймовірно, саме той, хто у вересні 2019 року від’єднав унітаз від труб за допомогою кувалди.

Золотий унітаз, який був повністю функціональним, мав страховий внесок у розмірі 4,75 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 5,64 мільйона євро). Його створив італійський художник Мауріціо Каттелан, і він був головним експонатом виставки в маєтку Бленгайм у графстві Оксфордшир, де 30 листопада 1874 року народився Вінстон Черчилль.

Унітаз розміщувався навпроти кімнати, де народився Черчилль. Відвідувачі мали можливість ним скористатися, але не більше ніж три хвилини, щоб уникнути черг. У 2016 році “Америка” експонувалася в Музеї Гуггенгайма в Нью-Йорку.

На жаль, знайти викрадений унітаз не вдалося. За даними слідства, його, ймовірно, розпиляли або переплавили.

Скульптура “Америка” та її значення

Вага унітаза “Америка” становила 98 кілограмів, а його страхова вартість оцінювалася приблизно у 6 мільйонів доларів. Вартість золота, використаного для створення скульптури, станом на 2019 рік сягала 3,4 мільйона доларів.

Ця скульптура, виготовлена з 18 каратів золота, є алюзією на надмірності артринку. Вона також ілюструє американську мрію через призму розкоші, яка недоступна багатьом. Водночас “Америка” є функціональною, що спонукає задуматися про неможливість відторгнення фізичної природи людства.