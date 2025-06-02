Велика Британія планує будівництво 12 нових ударних підводних човнів

Про це повідомляє BBC.

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, оголосив про амбітні плани уряду щодо будівництва до 12 нових ударних підводних човнів. Цей проект є частиною масштабного перегляду оборонної політики, що має на меті підвищення бойової готовності збройних сил країни.

Цей крок розглядається як відповідь на зростаючі загрози, з якими стикається Велика Британія. За словами Кіра Стармера, нові атомні підводні човни, разом із вже наявним флотом, забезпечать безпеку країни та НАТО на багато років вперед.

Прем’єр-міністр підкреслив, що нові підводні човни з традиційним озброєнням замінять існуючий флот Великої Британії, починаючи з кінця 2030-х років.

Згідно з інформацією Міністерства оборони, будівництво нових підводних човнів створить близько 30 000 нових робочих місць у 2030-х роках, а також забезпечить 30 000 місць для навчання та 14 000 для випускників протягом наступного десятиліття.

Стратегічний оборонний огляд, ініційований лейбористами, має на меті сформувати збройні сили Великої Британії на найближчі роки. Очікується, що під керівництвом колишнього генсека НАТО Джорджа Робертсона буде представлено 62 рекомендації, які уряд планує повністю прийняти.

Ключові аспекти оборонного огляду

В рамках огляду також планується виробництво до 7000 одиниць далекобійної зброї, включаючи ракети та безпілотники. Крім того, буде створено нове “кібер- та електромагнітне командування”, що має на меті посилення оборонних і наступальних можливостей у кіберпросторі.

Передбачено виділення 1,5 мільярда фунтів на шість заводів з виробництва боєприпасів, ще 1,5 мільярда – на ремонт військового житла до 2029 року, а також 1 мільярд фунтів на технології для швидшої передачі інформації військовим.

Міністр оборони Джон Хілі зазначив, що не планує збільшувати загальну чисельність армії до наступних загальних виборів.