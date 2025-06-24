Велика Британія збільшує оборонний бюджет до 5% ВВП до 2035 року

Деякі країни НАТО, особливо ті, що межують з Росією, погоджуються з необхідністю 5% збільшення. Але інші, такі як Іспанія, Італія та Португалія, висловили сумніви щодо цілі та графіка її виконання, пише Bloomberg.

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, оголосив про амбітний план, згідно з яким країна має намір до 2035 року підвищити витрати на національну безпеку до 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Ця ініціатива відповідає новим стандартам НАТО, які передбачають, що 3,5% ВВП буде виділено на основну оборону, а решта 1,5% – на суміжні сфери, такі як стійкість і безпека.

На саміті НАТО, що розпочався 24 червня в Нідерландах, представники 32 країн-членів мають обговорити цю нову мету. Стармер підкреслив, що Велика Британія повинна пройти через період радикальної невизначеності з гнучкістю, швидкістю та чітким розумінням національних інтересів.

“Зрештою, економічна безпека – це національна безпека, і завдяки цій стратегії ми залучимо все суспільство, створюючи робочі місця та заробітну плату для працюючих людей.” – Кір Стармер

Уряд Великої Британії вже оголосив про плани досягти 4,1% ВВП на національну безпеку до 2027 року, з яких 2,6% буде спрямовано на основні оборонні потреби, а 1,5% – на забезпечення стійкості, включаючи безпеку кордонів та захист від кібератак.

Проте основні витрати на оборону у розмірі 3,5% ВВП очікується досягти лише до 2035 року, а деталі фінансування цього зростання поки що не розкриваються.

Згідно з оцінками Інституту фіскальних досліджень (IFS), виконання зобов’язання щодо 3,5% ВВП на оборону вимагатиме від Великої Британії додаткових витрат у розмірі близько 30 мільярдів фунтів стерлінгів щорічно, що створить значний тягар для державного бюджету.

Контекст підвищення оборонних витрат у НАТО

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% ВВП, підкреслюючи, що більшість держав не виконують попередні домовленості про 2%, внаслідок чого США покривають значну частину витрат.

Міністр оборони США Піт Гегсет під час свого візиту до Брюсселя 5 червня також закликав союзників підвищити оборонні видатки до 5% ВВП до саміту НАТО в Гаазі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що всі країни-члени мають досягти орієнтиру у 2% ВВП на оборону до кінця 2025 року.

Водночас, деякі країни НАТО, особливо ті, що межують з Росією, підтримують ідею збільшення витрат до 5%. Проте інші, зокрема Іспанія, Італія та Португалія, висловлюють сумніви щодо доцільності та термінів реалізації цієї мети.