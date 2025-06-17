Кір Стармер готує нові санкції проти Росії для посилення тиску

Про це повідомляє Sky News.

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, готується оголосити нові санкції проти Росії. Це рішення є частиною зусиль союзників, спрямованих на те, щоб змусити президента Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Про це повідомляє Sky News.

“Прем’єр-міністр продовжить діяти, щоб завдати удару по болючому місцю Путіна, і дасть ясно зрозуміти, що ми продовжимо посилювати тиск доти, доки Росія не буде готова взяти на себе зобов’язання про повне і беззастережне припинення вогню і не покаже, що вона серйозно налаштована працювати над досягненням справедливого і стійкого миру.” – Sky News

Стармер планує виступити з промовою, в якій підкреслить, що “Росія не тримає всіх карт у руках”. Він закликатиме союзників скористатися цим моментом для посилення економічного тиску на Росію, щоб показати Путіну, що в його інтересах і в інтересах країни продемонструвати серйозність намірів щодо миру.

На даний момент це лише заява Великої Британії, але уряд сподівається, що інші союзники також приєднаються до цих дій.

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Ці санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

Один з високопоставлених дипломатів ЄС, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що Євросоюз близький до узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії, хоча технічна робота над документом ще триває.