Підпали майна прем’єра Великої Британії: вербування через Telegram і підозрювані

Про це свідчать дані з соціальних мереж і месенджерів українця, які проаналізували журналісти “Схем” (Радіо Свобода)

21-річний Роман Лавринович, один із підозрюваних у підпалі майна прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, міг стати жертвою вербування російських спецслужб через Telegram. Цю інформацію підтверджують дані, отримані з соціальних мереж та месенджерів українця, які були проаналізовані журналістами.

Зокрема, виявлено, що з 2022 по 2025 рік Лавринович активно шукав роботу в телеграм-групах, орієнтуючись на вакансії в Лондоні, переважно в будівництві та готельному бізнесі, включаючи пропозиції з оплатою готівкою.

Останнє повідомлення про пошук роботи він опублікував 2 травня цього року в телеграм-групі “London UA”, де зазначив, що готовий розглянути будь-які варіанти підробітку. Через дві години на його повідомлення відгукнувся користувач на ім’я Юрій, який запропонував перейти до особистих повідомлень. За інформацією журналістів, Юрій приєднався до групи всього за кілька днів до цього спілкування.

Після розмови з Юрієм, 3 травня, Лавринович знову опублікував повідомлення в тому ж телеграм-каналі, де зазначив: “У пошуках роботи, документи всі є, лейбором піду, помічником майстра”.

Останній раз він заходив у застосунок у ніч проти 13 травня, за кілька годин до затримання поліцією після підпалу будівлі, пов’язаної з прем’єром Британії.

Аналітики Molfar Intelligence Institute також дійшли висновку, що цифровий слід Лавриновича може свідчити про спроби його вербування російськими спецслужбами. Після початку розслідування підпалів у Великій Британії видання Financial Times повідомило, що одна з версій розслідування передбачає можливу причетність Росії.

Як зазначає ВВС, у Росії заперечують свою причетність до цих подій, називаючи їх “смішними”.

Деталі про підпали та підозрюваних

На початку травня у Лондоні відбулася серія підпалів, пов’язаних із майном прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Перший інцидент стався 8 травня близько 3-ї години ночі, коли пожежників викликали на загоряння автомобіля на вулиці, де розташований будинок прем’єра в Кентиш-Тауні.

Другий випадок стався 11 травня після 03:00, коли екстрені служби були викликані на пожежу біля вхідних дверей будинку в сусідньому Іслінгтоні, який також пов’язаний з прем’єром.

Третій підпал стався в Кентіш-Тауні 12 травня о 01:11, коли надійшов виклик про “невелику пожежу”, яку вдалося локалізувати приблизно через 20 хвилин.

На щастя, внаслідок підпалів ніхто не постраждав, але були пошкоджені вхідні двері одного з будинків.

Поліція підозрює трьох українців: 26-річного Станіслава Карпюка, 21-річного Романа Лавриновича та 34-річного Петра Починка. Лавринович і Починок є громадянами України, тоді як Карпюк має румунське громадянство, хоча народився в Чернівцях.

Як повідомляє BBC, 2 червня у Лондоні затримали четвертого підозрюваного – 48-річного чоловіка, який був затриманий в аеропорту “Станстед”.