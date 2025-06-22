Кір Стармер про ядерну загрозу Ірану та удари США

Як повідомляє Twitter-акаунт Кіра Стармера

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, висловив стурбованість щодо ядерної програми Ірану, назвавши її “серйозною загрозою для міжнародної безпеки”. У своєму дописі в соцмережі Х він підкреслив, що Сполучені Штати вжили необхідних заходів для усунення цієї загрози.

“Ірану не можна дозволити створити ядерну зброю, і США вжили заходів для усунення цієї загрози”,

Стармер також акцентував на нестабільній ситуації на Близькому Сході, зазначивши, що “забезпечення миру в регіоні – це пріоритетне завдання”. Він закликав Тегеран повернутися до переговорів для досягнення дипломатичного вирішення кризи.

Девід Ламмі, глава британської дипломатії, підтримав цю позицію, заявивши, що Іран “ніколи не повинен мати ядерної зброї”. Він також уточнив, що Велика Британія не брала участі в останніх ударах.

“Ми закликаємо Іран проявити стриманість та досягти дипломатичного вирішення для покладення кінця цій кризі”, – Девід Ламмі

19 червня Стармер звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням залишити відкритими можливості для перемовин щодо ядерної програми Ірану, підкресливши, що це питання слід вирішувати “шляхом переговорів, а не конфлікту”.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

У ніч на 22 червня американські військові завдали удару по трьом ядерним об’єктам в Ірані, розташованим у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, зазначивши, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Трамп також попередив, що у разі відмови Тегерана від миру, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці дії.

Водночас, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

19 червня у Білому домі зазначили, що Трамп ухвалить рішення щодо подальших ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від результатів переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.