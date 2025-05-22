Верховний суд Великої Британії заблокував передачу архіпелагу Чагос Маврикію

Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення, яке на даний момент блокує угоду про передачу архіпелагу Чагос Маврикію. Це сталося в останню хвилину, коли суддя Гус видав «тимчасове забезпечення» для двох жительок Чагосу, які подали позов проти Міністерства закордонних справ. Очікувалося, що прем’єр-міністр Кір Стармер візьме участь у віртуальному підписанні угоди з представниками Маврикія.

Уряд Великої Британії утримується від коментарів щодо судових справ, але підкреслює, що угода є важливою для національної безпеки. Генеральний прокурор Маврикія Гевін Гловер зазначив, що коментарі з приводу справи наразі недоречні, оскільки слухання продовжаться в четвер о 10:30.

Позов подали Бернадетт Дюгасс і Бертріс Помпе, які прагнуть повернутися на свої рідні острови. Згідно з чинними угодами, жителі Чагосу не можуть повернутися на Дієго-Гарсія, де розташована військова база Великої Британії та США.

Адвокат позивачів, Майкл Полак, підкреслив, що спроба уряду передати архіпелаг без консультацій з місцевими жителями є продовженням тривалого несправедливого ставлення до них.

Суддя вказав, що уряд не має права робити остаточні кроки щодо передачі території, а також повинен зберігати юрисдикцію Великої Британії над архіпелагом до подальших розпоряджень.

Заблокована угода передбачала передачу островів Чагос Маврикію, з одночасним збереженням права Великої Британії та США на використання військової бази на Дієго-Гарсія протягом 99 років. Очікується, що сума виплат Маврикію складе мільярди фунтів стерлінгів.

Архіпелаг Чагос був відокремлений від Маврикію у 1965 році, коли Маврикій ще був британською колонією. Британія придбала острови за 3 мільйони фунтів, але Маврикій стверджує, що це було зроблено незаконно, щоб забезпечити незалежність країни.

У 1970-х роках Британія запросила США побудувати військову базу на Дієго-Гарсія, що призвело до виселення тисяч місцевих жителів, яким заборонили повертатися на острови. Сьогодні мешканці Чагосу живуть на Маврикії, Сейшелах та у Великій Британії, і мають різні погляди на майбутнє архіпелагу.

Останнім часом Велика Британія стикається з зростаючим міжнародним тиском повернути острови Маврикію. Верховний суд ООН та Генеральна Асамблея ООН підтримали позицію Маврикію у суперечці про суверенітет.

На початку жовтня 2024 року було оголошено, що після тривалих переговорів Велика Британія відмовляється від суверенітету над архіпелагом Чагос і передає його Маврикію, про що йшлося у спільній заяві прем’єр-міністрів обох країн.