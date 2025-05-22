Верховний суд Великої Британії блокує передачу архіпелагу Чагос Маврикію

Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення, яке на даний момент блокує угоду про передачу архіпелагу Чагос Маврикію. Це сталося в останню хвилину, коли суддя Гус видав “тимчасове забезпечення” для двох жительок Чагосу, які подали позов проти Міністерства закордонних справ. Очікувалося, що прем’єр-міністр Кір Стармер візьме участь у віртуальному підписанні угоди, але судова заборона змінила ці плани.

У відповідь на рішення суду представник уряду заявив, що не коментуватиме поточні судові справи, але підкреслив, що угода є важливим кроком для захисту національної безпеки Великої Британії. Генеральний прокурор Маврикія, Гевін Гловер, також утримався від коментарів, зазначивши, що справа буде розглянута найближчим часом.

Позов подали Бернадетт Дюгасс і Бертріс Помпе, які прагнуть повернутися на свої рідні острови. Відповідно до угод, чагосці не можуть повернутися на Дієго-Гарсію, де розташована військова база Великої Британії та США.

Адвокат позивачів, Майкл Полак, раніше заявляв, що спроба уряду передати архіпелаг без консультацій з чагосцями є продовженням історії жахливого поводження з ними. Суддя підкреслив, що уряд не має права робити жодних остаточних кроків щодо передачі території до вирішення справи.

Заблокована угода передбачала передачу островів Маврикію, але з умовою, що Великобританія та США зможуть використовувати військову базу на архіпелазі протягом 99 років. Хоча точна сума виплат Маврикію ще не оголошена, очікується, що вона буде значною.

Архіпелаг Чагос був відокремлений від Маврикія у 1965 році, коли країна ще була британською колонією. Британія придбала острови за 3 мільйони фунтів стерлінгів, але Маврикій стверджує, що це сталося незаконно, щоб отримати незалежність.

У 1960-х роках Британія запросила США побудувати військову базу на Дієго-Гарсії, що призвело до виселення тисяч людей. Указ про імміграцію 1971 року заборонив чагосцям повертатися на свої острови.

Серед жителів Чагосу, які зараз проживають на Маврикії, Сейшелах та у Кроулі, існують різні думки щодо їхньої батьківщини: деякі прагнуть повернутися, інші зосереджені на своїх правах у Великій Британії, а деякі вважають, що питання статусу архіпелагу не повинно вирішуватися сторонніми.

В останні роки Велика Британія стикається з міжнародним тиском щодо повернення островів Маврикію. Верховний суд ООН та Генеральна Асамблея ООН підтримали позицію Маврикія у суперечці про суверенітет.

На початку жовтня 2024 року було оголошено, що Велика Британія відмовляється від суверенітету над архіпелагом Чагос і передає його Маврикію, про що заявили прем’єр-міністри обох країн у спільній заяві.