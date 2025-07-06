Призупинення виробництва винищувачів Eurofighter Typhoon у Великій Британії

Про це пише Financial Times.

У Великій Британії призупинено виробництво винищувачів Eurofighter Typhoon через брак нових замовлень, що викликало занепокоєння щодо можливих втрат критично важливих навичок у аерокосмічній промисловості. Про це повідомляє Financial Times.

Протягом десятиліть ці літаки виготовлялися на заводі BAE Systems у Вартоні, Ланкашир. Наразі лінія фінального складання майже зупинилася, оскільки підприємство готується передати останній літак за контрактом із Катаром на суму £5 мільярдів, укладеним у 2017 році.

“В ангарі є один реактивний літак, але він фактично чекає на кілька деталей та фарбування. Що стосується основного складання, то воно завершене, і на ньому не працюють жодні працівники.” – представник профспілки

З моменту останнього замовлення уряд Великої Британії не розміщував нових контрактів на літаки з 2009 року, а подальші експортні угоди з Саудівською Аравією та Катаром ще не узгоджені. Якщо нові замовлення не з’являться найближчим часом, це може призвести до втрати важливих промислових навичок, необхідних для створення винищувачів наступного покоління в рамках Глобальної програми бойової авіації (GCAP).

Генеральна секретарка профспілки Unite Шерон Грем підкреслила, що працівники BAE та оборонної промисловості усього Сполученого Королівства ставлять під сумнів дії уряду, який обіцяв перетворити оборонні витрати на “британський ріст, британські робочі місця, британські навички, британські інновації”.

“Я неодноразово говорила міністрам уряду, наскільки великий ризик для робочих місць, навичок та національної безпеки, якщо ми припинимо складати власні винищувачі.” – Шерон Грем

Виробництво літаків Typhoon здійснюється загальноєвропейським консорціумом, до якого входять BAE, Airbus та Leonardo. Кожна компанія виготовляє різні компоненти, а остаточне складання відбувається у країні-партнері, яка замовляє літаки або очолює експортну угоду.

BAE продовжує виготовляти передні фюзеляжі для замовлень інших країн, які потім відправляють до Європи для остаточного складання. Нещодавнє рішення британського уряду придбати американські винищувачі F-35 замість нових Typhoon викликало дискусії щодо оборонних пріоритетів країни.

Хоча Велика Британія планує модернізувати свої Typhoon, вона є єдиною країною в консорціумі, яка не розмістила замовлення на останню модель літака.

Міністр оборони Джон Гілі минулого тижня відмовився коментувати перспективи нового замовлення, але підтвердив важливість Typhoon та необхідність їх модернізації. Він також повідомив, що країна планує закупити 27 винищувачів F-35 до кінця десятиліття, з яких 15 будуть модифікації F-35B для авіаносців, а 12 – F-35A з можливістю нести тактичні ядерні бомби.

Керівники галузі повідомляють про просування переговорів щодо нових експортних замовлень на Typhoon з Катаром, Саудівською Аравією та Туреччиною.

Редактор журналу Aerospace Тім Робінсон вважає, що перерва у безперервному виробництві бойових літаків у Великій Британії, ймовірно, буде тимчасовою, але попереджає про ризики втрати ключових навичок при тривалій паузі.

“Чим довша перерва, то більший ризик втрати ключових навичок та критично важливого досвіду, які будуть потрібні для винищувачів наступного покоління.” – Тім Робінсон

Міністерство оборони Великої Британії заявляє, що Typhoon залишатиметься основою протиповітряної оборони країни щонайменше до 2040-х років, а майбутні інвестиції залежатимуть від Плану оборонних інвестицій, який буде опублікований пізніше цього року.