Відновлення дипломатії між Великою Британією та Сирією після 14 років перерви

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії

Офіційний візит міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі до Сирії став важливою подією, що знаменує відновлення дипломатичних відносин між країнами після 14-річної перерви. Цей розрив, що відбувся у 2011 році, тепер залишився в минулому, оскільки сторони досягли угоди про відновлення співпраці, про що повідомляється на урядовому сайті Великої Британії.

Під час свого візиту Ламмі оголосив про фінансову підтримку для вивезення хімічної зброї з Сирії, а також для боротьби з нелегальною міграцією та реалізації реформ нового перехідного уряду.

“Стабільна Сирія відповідає інтересам Великої Британії, оскільки вона зменшує ризик нелегальної міграції, забезпечує знищення хімічної зброї, бореться із загрозою тероризму та реалізує урядовий план змін.” – Девід Ламмі

Велика Британія планує виділити понад 94 мільйони фунтів стерлінгів для підтримки заходів, спрямованих на вивезення хімічної зброї та впровадження реформ у Сирії.

1 липня 2025 року стало відомо, що Сполучені Штати Америки скасували санкції проти Сирії, підкреслюючи свою підтримку стабільності та миру в країні. У червні 2025 року Сирія знову отримала доступ до міжнародної платіжної системи SWIFT, що відкриває нові можливості для її економіки після тривалого періоду ізоляції через війну та санкції.

Повалення режиму Башара Асада

8 грудня 2024 року сирійські повстанці оголосили про звільнення Дамаска, що призвело до втечі президента Башара Асада зі столиці. За інформацією Reuters, літак Асада міг зазнати аварії, але ця інформація не була підтверджена.

Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі висловив готовність співпрацювати з новим керівництвом, обраним народом, та сприяти передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що в результаті переговорів з повстанцями Башар Асад погодився залишити країну мирним шляхом. Ввечері того ж дня російські ЗМІ повідомили, що Асад прибув до Росії, де отримав притулок за рішенням президента Володимира Путіна.

10 грудня 2024 року Мохаммед аль-Башира, колишній лідер “уряду порятунку” повстанців, був призначений тимчасовим прем’єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року. Він вважається близьким соратником лідера ісламістського угруповання “Хайят Тахрір аш-Шам” Абу Мохамеда аль-Джолані.

Ахмед аль-Шараа, відомий як Абу Мухаммад аль-Джолані, став лідером “Хайят Тахрір аш-Шам”, що виступало проти режиму Асада. 29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний період.