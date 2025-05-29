Велика Британія зірвала російську кібератаку та посилює кібероборону

Як повідомляє медіа Sky News

Уряд Великої Британії оголосив про кібератаку, здійснену хакерами, які мають зв’язки з Росією, під виглядом журналістів. Цю операцію вдалося вчасно виявити та зупинити, про що повідомляє Sky News.

Деталі про зірвану атаку стали відомі завдяки заяві міністра оборони Джона Гілі. Він зазначив, що британські військові посилюють свої кібернетичні можливості для проведення атак на ворожі держави, зокрема на Росію, в рамках нової оборонної стратегії.

«Сучасна війна змінюється. Клавіатура стала зброєю, і ми адаптуємося до цих змін», – підкреслив Гілі під час свого візиту до оборонної групи у Вілтширі, яка успішно відбила російську кібератаку.

Одним із важливих кроків у відповідь на загрози стало створення нового кіберкомандування, яке контролюватиме як наступальні, так і оборонні кібероперації. Уряд також планує інвестувати понад 1 мільярд фунтів стерлінгів для покращення можливостей виявлення, відстеження та ураження цілей на полі бою за допомогою цифрових технологій.

Згідно з даними Міністерства оборони, зірвана атака була лише однією з понад 90 000 кібератак, які були спрямовані на британські збройні сили та інші оборонні структури за останні два роки. Це вдвічі більше, ніж у попередньому аналогічному періоді.

Зростання кількості атак частково пояснюється покращенням методів виявлення спроб вторгнень у військові мережі, проте самі атаки стають дедалі складнішими, що ускладнює їх нейтралізацію.

Наприкінці минулого року Національний центр кібербезпеки (NCSC), що входить до складу Центру урядового зв’язку (GCHQ), попередив Міністерство оборони про підозрілу фішингову кампанію. Виявлення загрози було доручено Центру управління безпекою глобальних операцій у Коршемі, графство Вілтшир, який відповідає за захист мереж Міноборони у Великій Британії та за кордоном.

«Міністерство оборони виявило фішингову кампанію, спрямовану на персонал з метою поширення шкідливого програмного забезпечення», – йдеться в аналізі NCSC.

Початкова кампанія складалася з двох електронних листів, які імітували новинні організації, намагаючись ввести отримувачів в оману. Друга кампанія була пов’язана з фінансовими темами і намагалася перенаправити жертв на комерційний файлообмінник.

За словами одного з посадовців, напад вдалося виявити приблизно через годину після початку. Інший чиновник повідомив, що шкідливе програмне забезпечення було пов’язане з російською хакерською групою RomCom.