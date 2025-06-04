Велика Британія збільшує постачання безпілотників в Україну до 100 000 у 2025 році

Як повідомляє уряд Великої Британії

Велика Британія має намір суттєво збільшити обсяги постачання безпілотників в Україну, плануючи підвищити їх кількість з 10 000 у 2024 році до вражаючих 100 000 у 2025 році. Для реалізації цього амбітного проєкту уряд країни виділить 350 мільйонів фунтів стерлінгів.

“Велика Британія посилює свою підтримку Україні з метою досягти десятикратного збільшення виробництва та закупівлі дронів для поставок в Україну цього року.”

У рамках цього проєкту планується залучення оборонних компаній, включаючи малий та середній бізнес. Інвестиції в дану сферу подвоюються завдяки високій ефективності безпілотників у протидії незаконному вторгненню з боку Росії.

“Українські підрозділи підтвердили, що надані Великою Британією безпілотники допомогли стабілізувати частини лінії фронту, відбиваючи російські атаки та захищаючи життя українців.”

Головне управління розвідки Міністерства оборони України також підтвердило, що безпілотники завдають ворогу більше втрат, ніж артилерія на лінії фронту.

Крім того, очікується, що міністр оборони Великої Британії оголосить про завершення постачання 140 000 артилерійських боєприпасів для України, починаючи з 2025 року.

“Велика Британія посилює свою підтримку Україні, постачаючи цього року ще сотні тисяч безпілотників та завершуючи важливу віху у постачанні критично важливих артилерійських боєприпасів.” – Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

4 червня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зустрінеться з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та прийме міністра оборони України Рустема Умєрова під час засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG), що об’єднує 50 країн і відбудеться в штаб-квартирі НАТО.