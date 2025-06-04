Велика Британія збільшує тренування українських військових на 20% у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про плани збільшити кількість тренувань для українських військових на 20%. Це рішення було озвучене після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яке відбулося 4 червня.

“Це дуже важливо, щоб боротися проти ворога і забезпечувати мир у майбутньому… Ми минулого року тренували українських військовослужбовців в Англії, і ми далі будемо збільшувати кількість тренувань на 20%. Ми проводитимемо тренування як у Сполученому Королівстві, так і в інших країнах.” – Джон Гілі

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Велика Британія підготувала понад 45 тисяч українських новобранців у рамках програми Interflex. Ця ініціатива, що стартувала в червні 2022 року, стала найбільшою військовою навчальною програмою на британській території з часів Другої світової війни.

Джон Гілі підкреслив, що розширення програми підготовки є відповіддю на триваючу агресію з боку Росії та необхідністю забезпечити мир у майбутньому.

Деталі програми підготовки ЗСУ у Великій Британії

Операція Interflex – це багатонаціональна програма, започаткована Великою Британією у червні 2022 року для підготовки українських військових. У цій ініціативі беруть участь інструктори з Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів, Австралії та Румунії.

Курс навчання триває щонайменше п’ять тижнів і охоплює різні аспекти, такі як поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, тактики патрулювання та дії в сільській місцевості.

У 2023 році Велика Британія достроково завершила навчання 30 тисяч українських військових, перевищивши заплановані показники. Загалом, з 2014 року понад 52 тисячі українських військовослужбовців пройшли підготовку за програмами Збройних сил Великої Британії.

Навчання проводяться на військових базах у різних регіонах Великої Британії, а також в інших країнах-партнерах. Програма постійно адаптується до потреб українських Збройних сил, включаючи тренування з траншейних боїв, які проводилися під керівництвом інструкторів Сухопутних військ Австралії.