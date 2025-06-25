Велика Британія оновлює ядерний арсенал: закупівля F-35A та зростання оборонних витрат НАТО

Про це пише Reuters.

Велика Британія оголосила про плани закупівлі 12 винищувачів F-35A, які мають можливість нести тактичну ядерну зброю. Це стане першим оновленням ядерного арсеналу країни з часів Холодної війни, згідно з інформацією, наданою Reuters.

На даний момент ядерна зброя Великої Британії розміщена виключно на підводних човнах, які використовують систему Trident. Однак нещодавно ця система зазнала невдачі під час випробувань. Уряд країни підкреслює, що нові літаки дозволять Військово-повітряним силам знову отримати доступ до ядерної зброї вперше з 1998 року, коли було офіційно відмовлено від ядерних бомб.

Закупівля винищувачів дозволить Великій Британії надати НАТО так звані “літаки подвійної здатності”, які можуть бути використані для доставки ядерної зброї у випадку конфлікту.

“В епоху радикальної невизначеності ми більше не можемо сприймати мир як належне.” – Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії

Згідно з інформацією Reuters, США планують передати Великій Британії тактичні ядерні бомби B61 для використання на нових літаках, що є частиною стратегії посилення відповідальності країни за безпеку в Європі. Вартість одного винищувача F-35A становить приблизно 80 мільйонів фунтів (109 мільйонів доларів), що в сумі призведе до витрат близько 1 мільярда фунтів.

Ця зброя призначена для використання безпосередньо на полі бою, на відміну від стратегічної, яка вражає цілі на великих відстанях. Уряд Великої Британії також зазначає, що ця угода створить близько 20 тисяч нових робочих місць у країні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте охарактеризував цей крок як “ще один вагомий внесок Великої Британії в НАТО”.

Зростання оборонних витрат у НАТО

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни-члени НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП, підкреслюючи, що більшість держав не виконують навіть мінімальні зобов’язання щодо 2%. Він зазначив, що США покривають цю різницю, що є “несправедливо”.

Міністр оборони США Піт Гегсет 5 червня в Брюсселі заявив, що країни НАТО повинні підвищити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту в Гаазі, який відбудеться 24–25 червня.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті G7 у Канаді повідомив, що всі країни-члени Альянсу досягнуть цільового показника у 2% ВВП на оборону до кінця 2025 року.

Деякі країни НАТО, особливо ті, що межують з Росією, підтримують ідею збільшення оборонних витрат до 5%, тоді як інші, зокрема Іспанія, Італія та Португалія, висловлюють сумніви щодо доцільності та термінів реалізації цієї мети, згідно з інформацією Bloomberg.