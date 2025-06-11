Велика Британія припиняє розміщення шукачів притулку в готелях до 2029 року

Про це заявила міністр фінансів Рейчел Рівз у Reuters

Велика Британія вирішила припинити використання готелів для розміщення шукачів притулку до загальних виборів, які відбудуться у 2029 році. Цю інформацію озвучила міністр фінансів Рейчел Рівз під час презентації нових бюджетних ініціатив.

Вона зазначила, що це рішення дозволить зекономити до 1 мільярда фунтів стерлінгів (понад 1,35 мільярда доларів) щорічно.

“Ми припинимо дороге використання готелів для розміщення шукачів притулку в цьому парламенті.” – Рейчел Рівз

Протягом останніх років тисячі шукачів притулку прибувають до південного узбережжя Англії на малих човнах. Багато з них тимчасово розміщувалися у готелях по всій країні. У фінансовому році 2023–2024 витрати на це досягли 3,1 мільярда фунтів.

Уряд пояснює своє рішення необхідністю зменшення державних витрат, зниження навантаження на туристичну інфраструктуру та врахуванням занепокоєння місцевих жителів. Використання готелів стало одним із найактуальніших питань у міграційній політиці Великої Британії.

Лейбористська партія, до якої належить Рівз, ще до виборів 2024 року обіцяла припинити цю практику, але не вказувала конкретні терміни. Тепер партія підтвердила намір реалізувати це протягом поточної каденції парламенту.

За словами міністерки, відмова від готелів стане можливою завдяки додатковому фінансуванню, яке дозволить пришвидшити розгляд заяв, обробку апеляцій та повернення осіб, які не мають права залишатися в країні.