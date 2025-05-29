Велика Британія посилює кібератаки проти Росії та Китаю – заявив міністр оборони

Про це пише The Times.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про намір посилити наступальні кібератаки проти Росії та Китаю. Це перший випадок, коли міністр так відкрито визнає проведення кібератак на інші держави. Відповідну інформацію оприлюднило видання The Times.

Гілі зазначив, що «клавіатура стала зброєю війни», і додав, що новостворене кіберкомандування Великої Британії координуватиме ці наступальні цифрові операції. Такі дії можуть включати злам комп’ютерних систем супротивника, що призведе до порушення їхньої здатності здійснювати звичайні атаки та поширювати пропаганду в інтернеті.

Протягом останніх двох років Міністерство оборони Великої Британії зазнало близько 90 тисяч кібератак, більшість з яких, за словами військового керівництва, були здійснені «джерелами, пов’язаними з державами». Цей показник удвічі перевищує дані за попередні два роки, що свідчить про значне зростання загрози у сфері кібербезпеки.

«Ми спостерігаємо рівень кібервійни, який не лише не зменшується, а й посилюється. Це вимагає від нас підвищення нашої здатності до захисту. Клавіатура стала зброєю війни, і ми реагуємо на це. Майбутні конфлікти виграють ті сили, які краще пов’язані», – підкреслив Гілі.

На запитання про посилення кібератак проти Росії та Китаю міністр відповів ствердно, зазначивши, що «кіберкомандування частково усуває дублювання, встановлює нові стандарти та надає повноваження для наступальної та оборонної кібербезпеки».

Хоча Гілі не підтвердив офіційно, що Велика Британія веде кібервійну з Росією, він вказав на зростання інтенсивності кібератак з боку Росії, зазначивши, що це «рівень кібервійни, який триває та посилюється».

Видання також відзначає, що російські кібератаки були настільки потужними, що британське Міноборони вирішило збільшити ресурси для протидії ворогам ще до того, як ті зможуть завдати першого удару.

Гілі акцентував увагу на тому, що способи ведення війни швидко змінюються, і Велика Британія щодня стикається з кібератаками на цьому новому фронті. «Важко здобуті уроки з незаконної війни Путіна в Україні не залишають нам ілюзій: майбутні конфлікти виграватимуть ті сили, які краще взаємопов’язані, краще оснащені та швидше впроваджують інновації, ніж їхні противники», – підсумував міністр.