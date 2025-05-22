Велика Британія передала архіпелаг Чагос Маврикію: угода про військову базу

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно оголосив про підписання угоди з урядом Маврикію, що передбачає передачу контролю над островами Чагос. Цю інформацію підтвердив телеканал Sky News.

Угода включає військову базу Дієго-Гарсія, яка є стратегічно важливим об’єктом у регіоні, що спільно орендується Великою Британією та США. Відповідно до нових домовленостей, база буде передана в оренду Великій Британії від імені уряду Маврикію.

Лондон зобов’язується виплачувати Порт-Луї щонайменше 101 мільйон фунтів стерлінгів щорічно, а загальна вартість угоди за експлуатацію бази складе 3,4 мільярда фунтів стерлінгів.

На брифінгу в графстві Гартфордшир Стармер зазначив, що деталі цього рішення є “високосекретними”. Він підкреслив, що Велика Британія була змушена укласти угоду, щоб уникнути можливого судового позову з боку Маврикію в міжнародних судах, який, ймовірно, вона б програла, включаючи можливі штрафи.

Того ж дня суд видав тимчасову заборону на підписання угоди, але пізніше Високий суд скасував цю заборону, дозволивши підписання документа. Президент США Дональд Трамп також висловив свою підтримку цій угоді.

Архіпелаг Чагос був відокремлений від Маврикію у 1965 році, коли Маврикій ще залишався британською колонією. Велика Британія придбала острови за 3 мільйони фунтів стерлінгів, але Маврикій стверджує, що був змушений віддати архіпелаг незаконно в обмін на незалежність.

Наприкінці 1960-х років Британія запросила США побудувати військову базу на острові Дієго-Гарсія, що призвело до виселення тисяч місцевих жителів. Указ про імміграцію 1971 року заборонив їм повертатися на острови.

Мешканці Чагосу, які зараз проживають на Маврикії, Сейшелах та в Кроулі (Сассекс), мають різні думки щодо майбутнього архіпелагу. Деякі прагнуть повернутися на батьківщину, інші зосереджені на своїх правах у Великій Британії, а деякі вважають, що статус островів не повинен вирішуватися сторонніми.

Останніми роками Велика Британія піддавалася зростаючому міжнародному тиску з вимогою повернути острови Маврикію. Верховний суд ООН та Генеральна Асамблея ООН підтримали позицію Маврикію у суперечці про суверенітет.

На початку жовтня 2024 року було оголошено, що після тривалих переговорів Велика Британія відмовляється від суверенітету над архіпелагом Чагос в Індійському океані і передає його Маврикію. Цю інформацію підтвердили прем’єр-міністри Великої Британії та Маврикію у спільній заяві.