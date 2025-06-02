Кір Стармер презентував нову оборонну стратегію Великої Британії

Про це Кір Стармер повідомив під час Стратегічного огляду оборони у Глазго, передають BBC та Sky News.

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, оголосив про нову оборонну стратегію, яка передбачає активну “підготовку до війни”. Він вважає, що це є “найефективнішим способом” стримування можливих агресорів.

Цю інформацію Стармер озвучив під час Стратегічного огляду оборони, що проходив у Глазго, про що повідомили BBC та Sky News. Він також підкреслив важливість збільшення оборонних витрат до 3% від ВВП, хоча конкретні терміни реалізації цього плану не були вказані.

У рамках нового стратегічного огляду уряд Великої Британії зобов’язався:

Збудувати не менше шести нових заводів для виробництва боєприпасів;

Створити гібридний королівський флот, що об’єднує дрони, військові кораблі, підводні човни та літаки;

У рамках партнерства AUKUS (з США та Австралією) отримати до 12 ударних підводних човнів;

Поліпшити умови проживання та оснащення для військовослужбовців;

Інвестувати 15 мільярдів фунтів стерлінгів у програму суверенних боєголовок, включаючи ядерну зброю.

“Загроза, з якою стикається Велика Британія, є серйознішою, більш безпосередньою та більш непередбачуваною, ніж будь-коли з часів Холодної війни. Російська агресія, щоденні кібератаки, ядерні виклики – це вимагає нової ери оборони та безпеки. Кожна частина суспільства, кожен громадянин цієї країни має відіграти свою роль, тому що ми повинні визнати, що ситуація змінилася.” – Кір Стармер

Стармер підкреслив, що стратегічний огляд оборони є планом, який “зробить Британію безпечнішою та сильнішою, боєздатною, броньованою державою, з найсильнішими альянсами та найсучаснішими можливостями, оснащеною на наступні десятиліття”.

Проте цей план викликав критику серед депутатів парламенту. Зокрема, представники партії “Ліберальні демократи” висловили незадоволення через відсутність чітких термінів для досягнення цілі збільшення оборонних витрат до 3% ВВП.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі має представити детальний план реалізації стратегічного огляду оборони у парламенті 3 червня.