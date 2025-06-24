Велика Британія оновила Стратегію національної безпеки: нові виклики та загрози

Як повідомляє офіційний сайт уряду Великої Британії, у новій Стратегії національної безпеки.

Велика Британія оновила свою Стратегію національної безпеки, закликаючи до активної підготовки до можливих військових конфліктів. У новому документі підкреслюється, що країна вступила в епоху конфронтації з тими, хто загрожує її безпеці.

У передмові до стратегії прем’єр-міністр Кір Стармер акцентує увагу на змінах у світі, які вимагають нових підходів до забезпечення національної безпеки.

“Агресія РФ загрожує нашому континенту. Стратегічна конкуренція загострюється. Екстремістські ідеології на підйомі. Технології трансформують характер як війни, так і внутрішньої безпеки. На британській землі відбувається діяльність ворожих держав. Це епоха радикальної невизначеності, і ми повинні пройти її спритно, швидко та з чітким розумінням національних інтересів. Саме цього вимагає безпека британського народу.” – Кір Стармер

Прем’єр зазначив, що Британія підтримує колективну безпеку в Європі та за її межами. В рамках нової стратегії країна зобов’язується витрачати 5% свого ВВП на національну безпеку до 2035 року.

Документ підкреслює, що загрози для Британії зростають. «Ми вступаємо в період, коли, ймовірно, зіткнемося з непрямим і потенційно прямим протистоянням із супротивниками, загостренням стратегічної конкуренції, включаючи висхідну важливість ядерної зброї в політиці, доктринах та підходах наших супротивників, та радикальним переглядом умов нашої співпраці з союзниками та іншими партнерами, що матиме значні наслідки для того, як і куди ми інвестуємо наші ресурси», – йдеться у документі.

Уряд підкреслює необхідність адаптації підходу до національної безпеки у відповідь на різкі зміни у світі, а також на зростання загроз всередині країни та в кіберпросторі.

“Рішення, прийняті в найближчі кілька років – щодо нелегальної міграції, майбутнього України, євроатлантичної безпеки, Близького Сходу, Індо-Тихоокеанського регіону та в галузі науки і технологій – можуть мати резонанс протягом решти цього десятиліття та й далі.” – Стратегія національної безпеки Великої Британії

У документі наголошується на необхідності активної підготовки до війни, оскільки країна опинилася в епоху конфронтації з тими, хто загрожує її безпеці.

«Найактуальнішим прикладом цього є незаконна війна Росії проти європейського сусіда. Українці платять найвищу ціну, опиняючись на передовій цього протистояння. Ця війна супроводжується кампанією непрямої діяльності, включаючи кібератаки та саботаж, з боку Росії проти Британії та інших союзників по НАТО», – зазначили в уряді.

Стратегія також згадує про ядерний шантаж і загрози, які російські судна становлять для підводної інфраструктури.

Окремо в документі виділяються такі загрози: