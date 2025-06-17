Угода між Великою Британією та США про зниження мит і розширення квот 2025

Про це пише Bloomberg

16 червня 2025 року, під час саміту G7 у Канаді, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент США Дональд Трамп підписали важливу угоду, що передбачає значне зниження мит на основні британські товари, а також розширення квот для Великої Британії на деякі американські сільськогосподарські продукти. Цю інформацію оприлюднило агентство Bloomberg.

Угода, представлена на саміті в Кананаскісі, має на меті спростити торгівлю автомобілями, сільськогосподарською продукцією та аерокосмічними товарами між двома країнами.

Зокрема, мита на експорт британських автомобілів до США зменшаться з 27,5% до 10% з кінця червня, при цьому буде встановлена річна квота на 100 тисяч автомобілів. Крім того, Трамп підписав указ, який звільняє британський цивільний аерокосмічний сектор від базового 10% тарифу США, що є важливим кроком для галузі, тісно пов’язаної з американською промисловістю.

Щодо сталевої продукції, США погодилися звільнити британські товари від 25% тарифу в межах ще не визначеної квоти, обсяг якої буде встановлений міністром торгівлі США Говардом Латніком.

У відповідь Велика Британія зобов’язалася забезпечити, щоб ланцюги постачання сталі та алюмінію відповідали вимогам безпеки США, зокрема щодо власності сталеливарних підприємств. Це пов’язано з занепокоєннями американської сторони щодо компанії British Steel, яка юридично належить китайській групі Jingye, але фактично контролюється британським урядом.

Під час презентації угоди стався курйоз: Трамп упустив частину документа і помилково назвав його “торговельною угодою з Євросоюзом”, з яким Велика Британія припинила співпрацю кілька років тому.

“Для Кіра Стармера ця угода – визнання ефективності його дипломатичної стратегії, яка передбачає конструктивний, але обережний підхід у відносинах із Трампом. Водночас відсутність конкретних рішень щодо сталі залишається слабким місцем – тарифи на неї поки залишаються на рівні 25%.” – Bloomberg

Ця угода стала першою великою торговельною угодою, підписаною Трампом після оголошення нових мит проти інших країн. Адміністрація США вважає цю домовленість з Лондоном прикладом успішної тарифної стратегії, особливо після того, як Велика Британія погодилася на поступки в аграрному секторі.

Сторони також домовилися про взаємний доступ до ринку яловичини обсягом 13 000 тонн, при цьому Велика Британія наполягає на тому, що імпорт з США має відповідати її стандартам безпеки харчових продуктів.

Нагадаємо, що 2 квітня 2025 року Трамп оголосив про запровадження мінімальної ставки мита на імпортні товари у розмірі 10%, а для товарів з Європейського Союзу – 20%. З 3 квітня США також ввели 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

У відповідь Китай встановив тарифи на американський імпорт на рівні 34%, а згодом сторони погодили 90-денне призупинення дії додаткових мит, що сприяло стабілізації двосторонньої торгівлі.

Переговори між США та Китаєм тривають, а угода з Великою Британією демонструє прагнення Вашингтона до зміцнення торговельних зв’язків із ключовими партнерами.