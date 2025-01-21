Президент США Дональд Трамп підписав указ, що призупиняє міжнародну допомогу на 90 днів. Однак цей указ не стосується військової допомоги Україні.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

“Підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні. Це все про інші речі”, — зазначив Коваленко.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, попри поширення інформації у медіа, цей указ не впливає на допомогу Україні.

“Коротко: нас це не стосується. Допомогу Конгресу ми вибрали (там тільки частина від президента залишається, але це не має відношення до указу). Нову допомогу не проголосував Конгрес. Все. Не розводьте зраду там, де її немає”, — додав він.

У Defence Express пояснили, що в документі йдеться лише про програми допомоги США з розвитку (development assistance). Це допомога, спрямована на економічний, соціальний та політичний розвиток, а не військова підтримка.

Військова допомога Україні, що включає постачання озброєнь, фіксується як допомога у сфері безпеки (security assistance) і не підпадає під обмеження указу. Проте указ може вплинути на інші види допомоги, зокрема, на підтримку через USAID, яка включає відновлення інфраструктури, постраждалої внаслідок війни.