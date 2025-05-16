Указ президента США Дональда Трампа, спрямований на зниження цін на лікарські засоби, викликав занепокоєння серед данських підприємств та може створити нові бар’єри для міжнародної торгівлі. Про це повідомив міністр бізнесу Данії Мортен Бодсков, коментуючи ситуацію на брифінгу для журналістів.

Бодсков підкреслив, що дії Трампа в сфері фармацевтики є «ще одним кроком у неправильному напрямку». Він зазначив, що новий указ призводить до збільшення невизначеності та створює нові перешкоди для торгівлі, що негативно вплине на данські компанії, які працюють у секторі «life science».

У понеділок Трамп підписав указ, який зобов’язує фармацевтичні компанії знижувати ціни на ліки. Президент стверджує, що цей крок стане «одним з найзначніших в історії країни» і суттєво зменшить витрати на рецептурні препарати в США. За його словами, ціни на ліки в Америці можуть знизитися на 30-80%, в той час як в інших країнах вони, навпаки, зростуть, щоб вирівняти глобальний фармацевтичний ринок.

Данські компанії висловлюють занепокоєння щодо можливих наслідків цього указу для їхнього експорту та партнерських відносин на американському ринку. Вони побоюються, що нові правила можуть ускладнити доступ до важливих ринків і зменшити конкурентоспроможність.