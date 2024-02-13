Відповідаючи на питання про те, чи можуть одразу служити ті ухилянти, щодо яких винесено вироки, Цуцкірідзе заявив, що все залежить від того, яким чином в рішенні суду прописано відбування умовного терміну.

«Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була», — сказав Максим Цуцкірідзе.

Він також зазначив, що наявність досудового розслідування, навіть підозри — це не привід не служити, оскільки усе залежить від того, який запобіжний захід обраний під час розслідування та чи не буде він обмежувати людину в пересуванні.