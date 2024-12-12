Про це пише Reuters.
Ця угода стала найбільшим енергетичним партнерством між Росією та Індією, зміцнивши енергетичні зв’язки між двома країнами на тлі західних санкцій проти Росії через війну в Україні.
За умовами угоди, “Роснефть” буде постачати Reliance 20-21 вантаж розміром Aframax (80-100 тис. тонн) різних сортів російської нафти, а також три вантажі мазуту вагою близько 100 тис. тонн кожен щомісяця. Це постачання складе приблизно 0,5% від світових поставок нафти, що робить угоду важливою частиною глобальних енергетичних ринків.
Згідно з угодою, ціни та обсяги поставок будуть переглядатися щороку з урахуванням динаміки нафтових ринків. Це дозволить Reliance та “Роснефті” адаптуватися до змін на глобальному енергетичному ринку.
Новий контракт, який охоплює майже половину морського експорту нафти “Роснефті” з російських портів, значно обмежить можливості інших трейдерів і посередників для участі в постачаннях російської нафти.
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