Російська державна нафтова компанія "Роснефть" підписала найбільшу в історії енергетичну угоду з індійським приватним нафтопереробним гігантом Reliance. У рамках угоди, "Роснефть" погодилася постачати майже 500 000 барелів нафти на добу протягом наступних 10 років. За оцінками, угода коштуватиме близько 13 мільярдів доларів на рік за поточними цінами.

Про це пише Reuters.

Ця угода стала найбільшим енергетичним партнерством між Росією та Індією, зміцнивши енергетичні зв’язки між двома країнами на тлі західних санкцій проти Росії через війну в Україні.

За умовами угоди, “Роснефть” буде постачати Reliance 20-21 вантаж розміром Aframax (80-100 тис. тонн) різних сортів російської нафти, а також три вантажі мазуту вагою близько 100 тис. тонн кожен щомісяця. Це постачання складе приблизно 0,5% від світових поставок нафти, що робить угоду важливою частиною глобальних енергетичних ринків.

Згідно з угодою, ціни та обсяги поставок будуть переглядатися щороку з урахуванням динаміки нафтових ринків. Це дозволить Reliance та “Роснефті” адаптуватися до змін на глобальному енергетичному ринку.

Новий контракт, який охоплює майже половину морського експорту нафти “Роснефті” з російських портів, значно обмежить можливості інших трейдерів і посередників для участі в постачаннях російської нафти.