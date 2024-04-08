Міський голова Енергодара Дмитро Орлов вважає атаку дронів на окуповану російськими військами Запорізьку атомну електростанцію «вкрай неякісною провокацією», висунувши звинувачення у цьому Росії.

Про це він заявив Радіо Свободі.

«Конструкція реактора витримує навіть падіння літака, пряме влучання. Тому ситуація стосовно якихось там дронів, які вони, мабуть, самі і запускають, і намагаються зробити з цього якусь новину – це вкрай неякісна провокація», – сказав міський голова Енергодара.

Орлов відзначив, що такі спроби можуть тривати, і заявив, що експерти МАГАТЕ фіксують факти на місці, хоча вони перебувають фактично як заручники.

Міжнародне агентство ООН з ядерної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що атаки дронів завдали шкоди конструкціям одного з реакторів АЕС. Російська сторона стверджує, що атомну електростанцію атакували українські дрони, в той час як українська розвідка заперечує причетність Києва до цієї атаки.