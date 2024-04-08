Про це він заявив Радіо Свободі.
«Конструкція реактора витримує навіть падіння літака, пряме влучання.
Тому ситуація стосовно якихось там дронів, які вони, мабуть, самі і запускають, і намагаються зробити з цього якусь новину – це вкрай неякісна провокація», – сказав міський голова Енергодара.
Орлов відзначив, що такі спроби можуть тривати, і заявив, що експерти МАГАТЕ фіксують факти на місці, хоча вони перебувають фактично як заручники.
Міжнародне агентство ООН з ядерної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що атаки дронів завдали шкоди конструкціям одного з реакторів АЕС. Російська сторона стверджує, що атомну електростанцію атакували українські дрони, в той час як українська розвідка заперечує причетність Києва до цієї атаки.
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