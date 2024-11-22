“Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, – це Росія. Саме для того Росії потрібні ескалації”, – зазначив Зеленський, коментуючи останній ракетний удар по Дніпру.

Президент запевнив, що всі деталі інциденту будуть передані міжнародним медіа, аби привернути увагу до дій агресора. Він також подякував країнам-партнерам, які оперативно відреагували на чергові дії Росії.

“Але, окрім слів, треба діяти. І, зокрема, за моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО – саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків”, – підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що Україна продовжує докладати максимальних зусиль для зміцнення обороноздатності та підвищення рівня безпеки своїх громадян. Робота над розширенням міжнародної співпраці у сфері постачання оборонного озброєння триває.