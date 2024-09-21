Президент заявив, що Україна завдала ураження по арсеналах у Росії своєю зброєю, без використання зброї партнерів.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зведенні.

“Я хочу підкреслити: ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї – без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу”, – сказав Президент.

Зеленський зазначив, що Україна наступного тижня продовжить переконувати партнерів у тому, що “Україні потрібна повноцінна далекобійність, і не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки не мають достатньої дальності, але й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору Росії”.

За словами президента, наступний тиждень може стати “багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор”.

“Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання, коли завершиться ця війна, насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні, може перемогти, але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів, у президента Сполучених Штатів”, – сказав він.