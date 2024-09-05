Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Україна досягла значних успіхів у ході операції в Курській області Росії.

Як повідомляє Reuters, генсек НАТО зробив відповідну заяву під час свого візиту до Осло.

Він також зауважив, що подальший розвиток ситуації залишається невизначеним. За словами Столтенберга, саме українська сторона має приймати складні рішення щодо розташування своїх сил та вибору відповідних військових дій в умовах поточної ситуації.

Генсек НАТО наголосив, що Україна має повне право на самооборону, включаючи використання ракет великої дальності, здатних уражати військові цілі на території Росії.

“Тільки українці можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, щодо того, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним у цій ситуації”, – додав він.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що успіхи України в Курській області можуть зміцнити її позиції під час можливих переговорів з Росією.