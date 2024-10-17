“Європейська правда” повідомляє, що Марк Рютте зробив так заяву після прибуття на зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

“На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз – про хронологію”, – сказав генеральний секретар.

Рютте зазначив, що союзники докладають великих зусиль аби наблизити Україну до членства в НАТО, але поки що не можуть назвати конкретну дату вступу.