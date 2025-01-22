Про це він сказав під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.

Зеленський зазначив, що лише чотири країни Альянсу виступають проти вступу України до НАТО: США, Німеччина, Словаччина та Угорщина.

“Це були просто неправдиві слова, що Україна буде в НАТО, тому що минали десятиріччя, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно”, – сказав Зеленський.

Президент додав, що США та Німеччина раніше займали слабку позицію у питанні вступу України до Альянсу, ведучи діалог із Росією без урахування української позиції.

“Чому ви раптом домовлялися без нас про нас? Ми – незалежна країна. Ми боремося за гарантії безпеки, ми хочемо бути в НАТО, більшість країн НАТО нас підтримують. Але все залежить від США, і якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, усі будуть за. Якщо ні – ми не будемо в НАТО,” – підкреслив Зеленський.