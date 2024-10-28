Після відбуття покарання за шпигунство у сфері ВПК, громадянин Китайської Народної Республіки був депортований з України.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Громадянин Китайської Народної Республіки був ув’язнений за вчинення злочину проти основ національної безпеки України. Після закінчення строку покарання запорізькі правоохоронці видворили чоловіка до країни походження.”, – йдеться у повідомленні.

48-річний іноземець з науковим званням доктора технічних наук до приїзду в Україну працював у воєнній промисловій корпорації, а також у науково-дослідному інституті сучасної хімії.

Повідомляється, що на початку 2017 року китайський вчений приїхав до України та здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між країнами. Він намагався схилити до співпраці групу українських вчених, проте під час спроби за гроші отримати таємні розробки у ракетно-космічній галузі шпигуна затримали працівники Служби безпеки України.

Суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (Шпигунство) Кримінального кодексу України, та призначив йому термін ув’язнення на території України. Своє покарання винуватець відбував у Дніпропетровській та Запорізькій колоніях.

28 жовтня іноземного громадянина, який звільнився з виправного закладу, зустріли у Запорізькій області представники міграційної поліції, Служби безпеки України та Державної міграційної служби (УДМС). Напередодні УДМС прийняло рішення про видворення чоловіка з України. Правоохоронці доставили громадянина КНР до пункту пропуску “Маяки-Удобне-Паланка” в Одеській області і передали його прикордонній службі для подальшого відправлення до Китаю.

Наступні 5 років йому заборонено в’їзд на територію України.