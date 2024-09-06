Американські офіційні особи заявляють, що в Києві не знайшли доказів того, яким чином літак разом із загиблим пілотом був збитий: своїм або ж ворожим вогнем.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що російська ракета вибухнула біля літака F-16 незадовго до того, як він зник з радарів. Вибух міг пошкодити корпус винищувача або змусити пілота маневрувати надто низько над землею, що призвело до смертельної катастрофи.

Трагічний інцидент з українським F-16 стався у перший день використання реактивних винищувачів у бойових діях минулого тижня й викликав на Заході сумніви щодо поспіху з навчанням пілотів і розгортанням їх у бойових діях.

Наразі американські та українські слідчі розглядають різні версії катастрофи літака. Серед них — механічна несправність або помилка пілота. Водночас високопоставлені військові чиновники США вважають малоймовірним, що F-16 збили “дружнім вогнем” з Patriot.