Про це пише The Wall Street Journal.
Зазначається, що російська ракета вибухнула біля літака F-16 незадовго до того, як він зник з радарів. Вибух міг пошкодити корпус винищувача або змусити пілота маневрувати надто низько над землею, що призвело до смертельної катастрофи.
Трагічний інцидент з українським F-16 стався у перший день використання реактивних винищувачів у бойових діях минулого тижня й викликав на Заході сумніви щодо поспіху з навчанням пілотів і розгортанням їх у бойових діях.
Наразі американські та українські слідчі розглядають різні версії катастрофи літака. Серед них — механічна несправність або помилка пілота. Водночас високопоставлені військові чиновники США вважають малоймовірним, що F-16 збили “дружнім вогнем” з Patriot.
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