Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

“Відновлюємо боргову стійкість. Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол. США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд — до 2033 року”, – заявив Шмигаль.

Таким чином, зазначив він, “ми зможемо вивільнити ресурси на нагальні потреби: нашу оборону, соціальний захист та відновлення”.

Очільник уряду подякував команді Міністерства фінансів за професійну роботу.

Як повідомлялось, 17 червня Кабінет міністрів оприлюднив на Лондонській фондовій біржі заяву з пропозицією щодо реструктуризації комерційного зовнішнього боргу України. Пропозиція полягає в обміні всіх 13 серій єврооблігацій або на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти (варіант 1), або на серію простих облігацій (варіант 2).

Програма співробітництва України з МВФ передбачає проведення двоетапної реструктуризації зовнішнього боргу – у 2024 і 2026 роках.