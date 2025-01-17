Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

За його словами, зростання реального ВВП України у 2024 році становило 3,6%.

“Незважаючи на всі складні умови, на всі проблеми з енергією, з людським капіталом, ми зростаємо. Це, звісно, більш відновлювальне зростання після падіння 2022 року. Якщо дивитися на рівень ВВП за рівнем наявного населення, то ми зараз вийшли на рекордний ВВП на душу населення,” — зазначив Телюпа.

Валовий внутрішній продукт на душу населення вимірює середній рівень виробництва товарів та послуг на одну людину в країні протягом певного періоду, зазвичай року. Цей показник дозволяє оцінити рівень добробуту населення та порівняти економічний розвиток між країнами або регіонами. Вищий ВВП на душу населення зазвичай свідчить про більш високий рівень життя.