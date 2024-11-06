Видобуток газу в Україні зріс на 2,3% у порівнянні з минулим роком, встановивши найвищий місячний рівень з січня 2022 року.

Про це повідомляє ExPro.

У жовтні 2024 року обсяги видобутку природного газу в Україні зросли на 2,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 1,663 млрд кубометрів.

Середньодобовий видобуток газу також зріс на 1,3% порівняно з вереснем і досягнув 53,6 млн кубометрів — найвищого показника з лютого 2022 року.

“За 10 місяців 2024 року обсяги видобутку природного газу в Україні склали майже 15,85 млрд кубометрів, що на 2% більше порівняно з попереднім роком та на 2,7% більше, ніж у 2022 році”, – зазначають у виданні.

Компанія «Укргазвидобування» продемонструвала зростання видобутку на 1,6%, до 1,24 млрд кубометрів у жовтні 2024 року, і за 10 місяців видобула 12,1 млрд кубометрів газу, що на 5,4% більше, ніж у 2023 році.

Інша державна компанія, «Укрнафта», також збільшила видобуток у вересні на 4,6%, до 96,4 млн кубометрів, і з початку року видобула 967 млн кубометрів, що на 7% більше порівняно з минулим роком.

Приватні компанії теж наростили видобуток газу на 4,4% у жовтні порівняно з минулим роком, досягнувши 324 млн кубометрів. Загалом, за 10 місяців приватний сектор видобув 2,75 млрд кубометрів, що на 12% менше, ніж у 2023 році. За прогнозами ExPro, за підсумками року Україна може збільшити обсяги видобутку газу на 2,2% (420 млн кубометрів), досягнувши 19,1 млрд кубометрів.