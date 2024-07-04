Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Це на 1000 МВт-год більше, ніж вчора, 3 липня, коли також було зафіксовано добовий рекорд імпорту.

Електроенергія постачається в Україну з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови з максимальною потужністю в окремі години до 1660 МВт.

Також вчора, з 11:00 до 22:00 для подолання значного дефіциту в системі, зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів, Україна залучала аварійні постачання електроенергії з Польщі та Словаччини.

Через регулярні російські атаки на енергооб’єкти Україна втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії й змушена нарощувати імпорт.

У червні Україна імпортувала рекордні 858 300 МВт-год електроенергії, що на 91% більше за обсяги попереднього місяця. У травні рекордний місячний обсяг імпорту електроенергії становив 448 000 МВт-год. У квітні також був рекорд імпорту електроенергії – 225 000 МВт-год.