У зв'язку зі зростанням холоду в Україні спостерігається збільшення споживання електроенергії, особливо вночі. Це призводить до дефіциту електроенергії протягом більшої частини доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Тому енергетики планують знову імпортувати рекордний обсяг електроенергії з сусідніх країн.

За даними на 09:30, споживання зросло на 4,5% у порівнянні з аналогічним часом попереднього дня. Також учора ввечері максимальне споживання було на 4% вище, ніж максимум у попередній робочий день — в п’ятницю, 10 травня.

Енергетики зазначають, що через значні пошкодження електростанцій у енергосистемі протягом більшої частини доби залишається відчутний дефіцит електроенергії.

За даними на 09:30, споживання електроенергії зросло на 4,5% порівняно з попереднім днем. Учора ввечері також зафіксовано, що максимальне споживання було на 4% вище, ніж у попередній робочий день – в п’ятницю, 10 травня.

“В ніч на 13 травня, через зростання споживання, Диспетчерський центр «Укренерго» був вимушений подовжити застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 24:00 до 07:00. Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 16:00 до 07:00 15 травня”, — йдеться в повідомленні.

Для подолання дефіциту електроенергії залучалося аварійне постачання з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.

Протягом доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 21 072 МВт-год, що є рекордним для України.

Станом на ранок, в країні знеструмлені 421 населений пункт. Через бойові дії нові знеструмлення відзначені в Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Технічні причини спричинили знеструмлення в Київській області.