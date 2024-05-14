Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
Тому енергетики планують знову імпортувати рекордний обсяг електроенергії з сусідніх країн.
За даними на 09:30, споживання зросло на 4,5% у порівнянні з аналогічним часом попереднього дня. Також учора ввечері максимальне споживання було на 4% вище, ніж максимум у попередній робочий день — в п’ятницю, 10 травня.
Енергетики зазначають, що через значні пошкодження електростанцій у енергосистемі протягом більшої частини доби залишається відчутний дефіцит електроенергії.
За даними на 09:30, споживання електроенергії зросло на 4,5% порівняно з попереднім днем. Учора ввечері також зафіксовано, що максимальне споживання було на 4% вище, ніж у попередній робочий день – в п’ятницю, 10 травня.
“В ніч на 13 травня, через зростання споживання, Диспетчерський центр «Укренерго» був вимушений подовжити застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 24:00 до 07:00.
Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 16:00 до 07:00 15 травня”, — йдеться в повідомленні.
Для подолання дефіциту електроенергії залучалося аварійне постачання з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.
Протягом доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 21 072 МВт-год, що є рекордним для України.
Станом на ранок, в країні знеструмлені 421 населений пункт. Через бойові дії нові знеструмлення відзначені в Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Технічні причини спричинили знеструмлення в Київській області.
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