Про це сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю Delfi.
“Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи”, – сказав він.
За словами Брекельманса, є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні. Вони роблять усе можливе. Але вони зіштовхнулися із деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему.
“Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати Росію. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо Росію мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми повинні інформувати Росію”, — додав очільник Міноборони.
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