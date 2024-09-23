Про це сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю Delfi.

“Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи”, – сказав він.

За словами Брекельманса, є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні. Вони роблять усе можливе. Але вони зіштовхнулися із деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему.