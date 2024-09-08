Україна активно й успішно розвиває РЕБ для протидії російським БпЛА, що допомагає зберегти обмежені системи ППО і ракети.

Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

За його даними Україна, активно адаптує і розвиває свої системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) для ефективної протидії російським безпілотникам. Це дозволяє українським силам економити системи протиповітряної оборони та ракети, що мають обмежений ресурс.

Військовий експерт Петро Черник повідомив 7 вересня, що українські системи РЕБ успішно виводять з ладу російські безпілотники типу “Шахед-136/131”, змушуючи їх падати після виснаження палива. Українські військові офіційно підтвердили, що системи РЕБ кілька разів вплинули на дрони “Шахед”, запобігши їхнім атакам.

Також 7 вересня українська компанія Besomar повідомила про створення дронів-перехоплювачів, які вже використовуються на фронті для боротьби з ворожими безпілотниками. Крім того, ISW повідомляє про успішне застосування FPV-дронів українськими силами для збиття російських гелікоптерів та розвідувальних дронів.

Експерти ISW вважають, що ці заходи допомагають зберегти українські системи ППО для захисту критичної інфраструктури та населення від російських ракетних ударів. Водночас підкреслюється, що технологічна гонка між Україною та Росією триває, і здатність України до інновацій є вирішальним фактором для збереження балансу сил.