Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у Telegram-каналі.
Зазначається, що внаслідок спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян – троє жінок та одна дитина.
“Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували”, – наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, на початку серпня на виконання доручення президента України Володимира Зеленського Головне управління розвідки та МЗС України спільно організували евакуацію тридцяти українців із Лівану, де різко погіршилась безпекова ситуація.
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