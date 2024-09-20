Фахівці Головного управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України провели роботу з евакуації українців, які перебували в Сирії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у Telegram-каналі.

Зазначається, що внаслідок спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян – троє жінок та одна дитина.

“Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували”, – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня на виконання доручення президента України Володимира Зеленського Головне управління розвідки та МЗС України спільно організували евакуацію тридцяти українців із Лівану, де різко погіршилась безпекова ситуація.