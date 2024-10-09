9 жовтня Україна провела четвертий етап евакуації людей з Лівану через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході. Вдалося вивезти ще 68 осіб, серед яких були як українці, так і громадяни семи інших країн.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві. Серед евакуйованих 28 українців ― 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України. Також вдалося забрати і двох собак.

У межах місії Україна допомогла покинути Ліван і 40 іноземцям із 7 країн світу ― 26 дорослим та 14 дітям. Це громадяни Аргентини, Мексики, Молдови, Румунії, Чехії, Колумбії та Лівану.

Місію здійснили ГУР МО та Міністерство закордонних справ за дорученням президента України Володимира Зеленського. Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно й без ускладнень.

Під час попередніх трьох місій з близькосхідної країни змогли вивезти 189 громадян України та 45 іноземців.

Як евакуюватися з Лівану

Для цього необхідно звертатися до посольства України в Ліванській Республіці:

Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.