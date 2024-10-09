Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
Літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві. Серед евакуйованих 28 українців ― 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України. Також вдалося забрати і двох собак.
У межах місії Україна допомогла покинути Ліван і 40 іноземцям із 7 країн світу ― 26 дорослим та 14 дітям. Це громадяни Аргентини, Мексики, Молдови, Румунії, Чехії, Колумбії та Лівану.
Місію здійснили ГУР МО та Міністерство закордонних справ за дорученням президента України Володимира Зеленського. Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно й без ускладнень.
Під час попередніх трьох місій з близькосхідної країни змогли вивезти 189 громадян України та 45 іноземців.
Як евакуюватися з Лівану
Для цього необхідно звертатися до посольства України в Ліванській Республіці:
- телефон: (+961) 5921668;
- електронна адреса: [email protected].
Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.
- Успішна евакуація: Україна повернула з Лівану 179 осіб, серед яких 134 українці
- Ліван готовий атакувати Ізраїль, – CNN
- Перед іранським ударом в Ізраїлі стався теракт