Україна наголошує, що будь-які переговори щодо закінчення війни можливі лише за дотримання її суверенітету та повної недоторканності кордонів, встановлених міжнародно визнаними угодами. Будь-які компроміси, які загрожують територіальній цілісності або порушують основні принципи міжнародного права, для неї неприйнятні.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак зазначив, що “формула миру”, запропонована президентом Володимиром Зеленським, визначає основні принципи встановлення миру в Україні. Однак усі держави повинні активно долучатися до розробки цієї основи.

За його словами, реалізація принципів може й повинна бути скоригована і доповнена, проте ключові вимоги залишаються незмінними: територіальна цілісність, недоторканність кордонів і суверенітет України.

“Ми готові розглядати будь-які варіанти коригування нашої пропозиції, але лише за умови, що вони відповідатимуть міжнародному праву та забезпечать дотримання територіальної цілісності України”, – підкреслив Єрмак.

Він також наголосив, що Україна, як жертва агресії, не може погодитися на жодні зміни, які загрожують її існуванню, праву на самовизначення чи людській гідності українців.

Глава Офісу президента зауважив, що після Першого саміту миру, який відбувся у червні, був досягнутий певний прогрес. Тому Україна готова продовжити обговорення “мирних рамок” на другому саміті, закликавши міжнародну спільноту до подальшої участі в мирних ініціативах.