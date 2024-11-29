Україна неодноразово заявляла про свою готовність до обмінів полоненими, проте дії Росії блокують цей процес.

Про це повідомив керівник робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Він зазначив, що російські пропагандистські заяви про нібито готовність до обмінів є черговою маніпуляцією, що не має підтвердження в реальності.

“Росіяни постійно використовують пропаганду, зокрема у медіапросторі України, щоб посіяти розбрат серед родин наших захисників і захисниць. Подібні заяви лунають регулярно, але вони не супроводжуються конкретними діями. Офіційні механізми для запуску обмінів просто ігноруються з боку РФ”, – заявив Юсов.

Україна пропонує чіткі формати обмінів, серед яких:

повернення важкопоранених і важкохворих;

звільнення жінок;

обмін за принципом “усіх на всіх”;

визволення цивільних осіб, які незаконно утримуються.

Проте, за його словами, Росія продовжує блокувати ці ініціативи. Офіційні пропозиції, передані через дипломатичні канали, залишаються без відповіді.

“Ми готові до обмінів. Головною перешкодою є бездіяльність російської сторони. Гучні заяви не означають бажання діяти”, — підкреслив Юсов.

Окрім того, російська сторона ігнорує міжнародні механізми, такі як змішані медичні комісії, передбачені Женевськими конвенціями, які могли б сприяти поверненню важкопоранених.

Україна продовжує роботу над звільненням своїх громадян, використовуючи всі можливі дипломатичні та юридичні механізми, незважаючи на бездіяльність з боку Росії.